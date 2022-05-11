Силова деблокада "Азовсталі" потребує багато військ і може призвести до значних втрат – Генштаб ЗСУ

Силова деблокада "Азовсталі" потребує багато військ і може призвести до значних втрат – Генштаб ЗСУ

Операція з деблокування українських військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі потребуватиме зусиль значної кількості військ та може призвести до значних втрат.

Проте ЗСУ роблять все можливе, щоб з’явилася можливість деблокування захисників Маріуполя.

Про це повідомили заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов та заступниця голови Міноборони Ганна Маляр на брифінгу 11 травня.

"На сьогодні проведення операції з деблокування потребуватиме зусиль значної кількості військ, оскільки підрозділи Збройних сил України перебувають на відстані від 150 до 200 км від Маріуполя. Також противником створено розгалужену систему інженерних огороджень та оборонних рубежів, що призведе до значних втрат з боку наших військ", – пояснив Громов.

Водночас він повідомив про підтримання зв’язку з підрозділами сил оборони, які утримують позиції в Маріуполі.

Своєю чергою Маляр повідомила, що "якби була хоча б одна можливість провести деблокаду військовим шляхом, вона була б використана керівництвом країни".

"Збройні сили України на сьогодні роблять все можливе, щоб така можливість з'явилася у видимій перспективі, щоб це було якнайшвидше", – запевнила заступниця міністра.

Нагадаємо, віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликали світову спільноту долучитись до евакуації важкопоранених військових з "Азовсталі".