"Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає": окупант розказав про можливе оточення з боку ЗСУ та про якість тилових підрозділів

Розвідка зафіксувала, як двоє загарбників у перехопленій розмові обговорюють поточне становище на лінії фронту.
Головне управління розвідки Міноборони України вкотре перехопило розмову російських окупантів, які обговорювали поточне становище на лінії фронту.
Загарбник розповідає про можливе оточення з боку ЗСУ та про якість тилових підрозділів.
Про це повідомляє ГУР у Facebook.
"Двоє рашистів у перехопленій розмові обговорюють поточне становище на лінії фронту. Один зі співбесідників намагається з’ясувати, чи збираються їх міняти на передовій і розповідає, що боїться оточення з боку ЗСУ: "За відчуттями скоро в кільце нас візьмуть. З усіх фронтів обходять. Ми рухаємось вперед, а нас збоку обходять. І схід, і захід. Всі в одному місці зібралися", - йдеться у повідомленні.
На питання, хто ззаду залишиться із рашистів, окупант відповідає: "Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає".
«Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає» - рашист розповідає про можливе оточення з боку ЗСУ та про якість тилових підрозділів
#ГУРперехоплення «Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає» - рашист розповідає про можливе оточення з боку ЗСУ та про якість тилових підрозділів ▪ Двоє рашистів у перехопленій розмові обговорюють поточне становище на лінії фронту. Один зі співбесідників намагається з’ясувати, чи збираються їх міняти на передовій і розповідає, що боїться оточення з боку ЗСУ: «За відчуттями скоро в кільце нас візьмуть. З усіх фронтів обходять. Ми рухаємось вперед, а нас збоку обходять. І схід, і захід. Всі в одному місці зібралися». ▪ На питання, хто ззаду залишися із рашистів, відповідає: «Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає».Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Вівторок, 21 червня 2022 р.
Нагадаємо, російське командування кидає військових на штурм без прикриття техніки.
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