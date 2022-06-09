Силовики РФ раздають полоненим фейкові газети, в яких йдеться про поразку ЗСУ

Силовики РФ раздають полоненим фейкові газети, в яких йдеться про поразку ЗСУ

Таким чином у ФСБ та ФСВП маніпулюють людьми задля підписання свідчень та наклепів на себе та побратимів.

Для українських військових, що перебувають в російському полоні, почали друкувати фейкові газети, в яких йдеться про поразку ЗСУ та капітуляцію України.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД в Telegram.

Такі "креативні самвидави" від російської федеральної служби безпеки імітують популярну українську та західну пресу, та призначені для полонених, що ув’язнені в СІЗО Ростова-на-Дону.

ЦПД

Загалом фейкові видання, що містять неправдиві відомості про повне захоплення України, насамперед покликані створити важелі маніпулятивного впливу на свідомість українських захисників, які потрапили в російський полон.

За словами засновника інтернет-ресурсу Gulagu.net Осєчкіна, таку маніпулятивну технологію використовують силовики РФ, насамперед ФСБ та ФСВП, для того, "щоб вони (полонені) підписували свідчення, наговорювали на себе і третіх осіб, з якими вони проходили службу".

Нагадаємо, мер Святогірська публічно підтримав окупантів та поширював пропагандистські відео. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська Донецької області.

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