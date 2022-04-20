Силовиків з невизнаного Придністров’я можуть залучити до диверсій на території України – Генштаб ЗСУ

Силовиків з невизнаного Придністров’я можуть залучити до диверсій на території України – Генштаб ЗСУ

В Генштабі ЗСУ наразі не бачать ознак того, до військові з невизнаної "Придністровської Молдовської республіки" готуються до війни проти України.

"Ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-молдовської республіки" до участі у збройній агресії проти України не виявлено", – йдеться у повідомленні.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 20 квітня.

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Водночас там не виключили залучення силових структур вказаного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території України.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що наступу на Україну з території невизнаного Придністров'я не буде, бо у противника не вистачить сил і засобів.

Зазначимо, що 17 квітня Генштаб ЗСУ інформував про те, що Росія в невизнаному Придністров'ї перевірила боєздатність військових частин.

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