Сільський вчитель із Грузії зібрав для України майже мільйон доларів і змусив плакати Наталю Мосейчук

Неймовірна підтримка України простими людьми по усьому світу вражає.

Вчитель з Грузії Ладо Апхазава зібрав для України майже мільйон доларів, хоча сам не мільйонер, не бізнесмен і не суперзірка, йдеться ТСН.

Він навчає дітей у сільській школі. Ладо став першим призером національного конкурсу Global Teacher Award - нагороди, яку отримують найкращі представники своєї професії.

Утім свою відзнаку, а ще золотий перстень мами чоловік виставив на аукціон заради допомоги Україні. Вчинок Ладо так зворушив людей, що до його акції долучилися небайдужі люди із 39 країн. Серед них - чимало освітян та учнів. Спільними зусиллями вони зібрали просто таки колосальну сумму, яка піде благодійним організаціям, що опікуються українськими біженцями.

Чоловік розповідає, що всі ці дні відчуває весь біль українців, тож не міг залишатись осторонь і відчував, що мусить щось зробити. Твердить, що долучалися до допомоги Україні чимало його колег і грузинських школярів.

«Двічі моя душа наче згорала у війні. Коли помирали мої батько та мама, потім, коли почалася в Україні війна. Коли я побачив людей зі зв’язаними руками в Україні, я зрозумів, що маю для неї щось зробити», - розповідає Ладо.

Він розповідає, що збирається до України і його учні збирають свічки, роблять їх власними руками. Вони хочуть, що вчитель запалив їх тут в ім’я загиблих дітей.

Розповідь вчителя змусила плакати Наталю Мосейчук, яка є "амбасадоркою" Global Teacher Award в Україні і яка особисто кілька років тому зустрічалась із викладачем під час премії в Дубаї.

Грузинський вчитель зібрав для України майже мільйон доларів: що спонукало чоловіка на цей вчинок

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