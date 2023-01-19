Сім областей України були під обстрілами РФ, є поранені мирні люди: яка ситуація у регіонах 19 січня

Росіяни не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.

Минула доба, ніч та ранок 19 січня у багатьох регіонах України були з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати. Яка ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку 19 січня.

Запорізька область

Окупанти здійснили 153 обстріли 17 населених пунктів Запорізької області за останню добу, зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.

Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр - це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Ракета С-300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна. На щастя, без жертв.

Дніпропетровська область

"Градами" та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі. Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку. Попередньо, люди не постраждали.

Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З'ясування наслідків ще триває.

Харківська область

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини. Минулої доби під ворожим артилерійським та мінометним вогнем були Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Красне, Кам'янка, Чугунівка, Табаївка та інші міста і села області.

У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У селищі Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди. У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію.

У селищі Вільча через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Був "приліт" у "Вовчанський геріатричний пансіонат", пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Миколаївська область

Вчора, 18 січня, о 11:32 та 12:20 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Херсонська область

За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 56 разів атакували Херсонщину. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Херсон 19 разів опинявся під російськими обстрілами. Ворожі снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли 4 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Донецька область

На Волноваському напрямку впродовж доби росіяни здійснювали постійні обстріли Вугледара — пошкоджено 6 будинків. Також у громаді двічі обстріляна Богоявленка — без жертв.

На Донецькому напрямку інтенсивні обстріли в Очеретинській громаді: напередодні ввечері росіяни поцілили у дитсадок в Орлівці, а зранку обстріляли Веселе і Красногорівку. Гучно минули ніч і ранок в Авдіївці: місто зазнало 4 артобстріли та 2 обстріли з "Градів". Обсяги руйнувань встановлюємо.

На Горлівському напрямку одна людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. У громаді пошкоджено 2 будинки та адмінбудівлю. Ще 1 будинок пошкоджено у Плещіївці Костянтинівської громади. Постійні обстріли у Соледарській громаді: потерпають Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледара, у Васюківці пошкоджено 3 будинки.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Сіверська та Лиманської громади: пошкоджено 4 будинки у Закітному.

За 18 січня росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Часовому Яру.

Луганська область

Ворог вів вогонь у районах Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області, а також гатив по Стельмахівці. У районі Діброви на підступі до Кремінної наразі точаться важкі бої.