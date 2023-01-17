Сім областей України опинилися під вогнем російських окупантів: яка ситуація у регіонах 17 січня

Росіяни не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.

Минула доба, ніч та ранок 17 січня у багатьох регіонах України були з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати. Яка ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку 17 січня.

Запорізька область

Вночі російські окупанти обстріляли приватний сектор у Запорізькій області. Надійшло повідомлення про руйнування 64 об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади. Унаслідок потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови, пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі. На щастя, усі люди залишились цілі.

Дніпропетровська область

Нікопольщина не мала тихої ночі. Росіяни тричі ударили по району з важкої артилерії. Під вогонь потрапили три громади - Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська. Туди ворог скерував понад 20 снарядів. Люди не постраждали. Наслідки атаки з'ясовуються.

Харківська область

Минулої доби ворог продовжував терор мирного населення прифронтових населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

У Куп'янську обстрілами пошкоджено 2 п'ятиповерхових багатоквартирних будинки, 7 приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років. У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, пошкоджено 7 приватних будинків.

У селищі Білий Колодязь Вовчанської громади пошкоджено 3 приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості.

Миколаївська область

Вчора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійські удари по населенному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина загинула. Пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Херсонська область

За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники за добу 102 рази атакували Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Херсон росіяни обстріляли 36 разів – під вогнем окупантів вкотре опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли одна людина загинула, двоє жителів Херсонщини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Донецька область

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворога зазнали, зокрема, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе на Донеччині, а загалом понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

Вночі російські окупанти двічі вдарили ракетами по промзоні Краматорська Донецької області. В результаті ворожої атаки ніхто не постраждав.

За 16 січня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Сєверному. Ще одна людина в області зазнала поранень.

Луганська область

За минулу добу росіяни обстрілювали Новоселівське, Андріївку, Макіївку, Кремінну, Діброву, Терни і Ямполівку Луганської області. Водночас підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районі Білогорівки. Біля Кремінної та Сватового ЗСУ просуваються вперед.