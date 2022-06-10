Сім прильотів: російські окупанти вночі знову обстріляли прикордонну громаду у Сумській області

Сім прильотів: російські окупанти вночі знову обстріляли прикордонну громаду у Сумській області

У ніч проти 10 червня російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Між 2 та 3 годиною ночі ворог відкривав вогонь з міномету по території Середино-Будської громади. 7 прильотів", - наголосив він та додав, що жертв та руйнувань немає.

Варто зазначити, що ворог майже щодня обстрілює з території РФ прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 107-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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