Сім спроб під вогнем: Зеленський розповів про унікальну операцію військових медбатальйону
Після семи спроб військові 1-го окремого медичного батальйону змогли евакуювати побратима під обстрілами, чим зберегли йому життя.
Президент України Володимир Зеленський нагородив військових 1-го окремого медичного батальйону, які евакуйовують поранених на сході України. Вони не покинули зусиль і з сьомої спроби змогли витягнути пораненого побратима.
Про унікальну операцію повідомив президент 6 листопада.
Глава держави наголосив, що цей випадок демонструє незламність і відданість українських захисників, які до останнього борються за життя своїх товаришів навіть у найскладніших умовах фронту.
«Вони провели надзвичайно складну й унікальну операцію: під сильним вогнем росіян, за допомогою наземного комплексу зробили сім спроб, щоб витягти пораненого бійця. І сьома стала успішною. Зараз воїн у безпеці, проходить лікування», — розповів Зеленський.
Президент подякував воїнам, медикам і всім, хто щодня рятує життя на передовій, і підписав указ про відзначення державними нагородами військових 1-го окремого медичного батальйону, які евакуйовують поранених на сході України.
