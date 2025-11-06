Сім спроб під вогнем: Зеленський розповів про унікальну операцію військових медбатальйону

Зеленський розповів про унікальну операцію українських воїнів / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський нагородив військових 1-го окремого медичного батальйону, які евакуйовують поранених на сході України. Вони не покинули зусиль і з сьомої спроби змогли витягнути пораненого побратима.

Про унікальну операцію повідомив президент 6 листопада.

Глава держави наголосив, що цей випадок демонструє незламність і відданість українських захисників, які до останнього борються за життя своїх товаришів навіть у найскладніших умовах фронту.

«Вони провели надзвичайно складну й унікальну операцію: під сильним вогнем росіян, за допомогою наземного комплексу зробили сім спроб, щоб витягти пораненого бійця. І сьома стала успішною. Зараз воїн у безпеці, проходить лікування», — розповів Зеленський.

Президент подякував воїнам, медикам і всім, хто щодня рятує життя на передовій, і підписав указ про відзначення державними нагородами військових 1-го окремого медичного батальйону, які евакуйовують поранених на сході України.

