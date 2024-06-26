Жителі так званої "БНР" майже на чистій українській мові обговорюють між собою постійні обстріли.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови цивільних росіян з Грайворонського напрямку Бєлгородської області.

"Сім солдатів – сім трупів. Там "швидкі" мчалися, скільки поранених – ніхто нічого не каже. ...І ще чотири людини привезли в Березівку, вантаж 200. Ми з батьком тільки зайшли в двір, як почало бахкати. Влаштували день Росії у Москві – їм по**р, що тут", – говорить жителька Бєлгородської області майже повністю українською мовою із незначним вкрапленням російських слів. Адже Бєлгородська область була заселена етнічними українцями, які, на жаль, були асимільовані Росією.

Скільки поранених – ніхто нічого не каже: нове перехоплення ГУР про "бавовну" на Бєлгородщині

Нагадаємо, розвідка перехопила розмову, в якій командир РФ наказує жорстоко вбити бійця ЗСУ.

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