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Сім ударів по ворогу та 105 мертвих російських солдатів: яка ситуація на півдні

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Сім ударів по ворогу та 105 мертвих російських солдатів: яка ситуація на півдні

Командування Повітряних Сил

Українською авіацією завдано сім ударів по ворогу.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • Парами штурмовиків і винищувачем атаковано 2 скупчення ворожої сили та техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучено у склад ворожих боєприпасів.
  • Чотирма парами гелікоптерів атаковано скупчення ворожої сили та техніки в Снігурівському й Бериславському районах.
  • Опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів уражено на Херсонщині і Миколаївщині, відповідно.
  • За результатами роботи  українських ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджено вогневе ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ої окремої мотострілецької бригади рашистів в Брускінському.
  • Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.
  • Загальні втрати ворога складають: 105 росіян, 7 танків Т-62 та 72, гаубиця «Мста-Б» й дві самохідні артустановки, самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С», 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки, також знищено два польових склади боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.
  • Остаточні втрати ворога  - дорозвідуються.

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