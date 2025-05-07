Сім вибухів і пожежа: дрони СБУ атакували два заводи ВПК у Московській області

Дрони СБУ успішно вразили ключові оборонні заводи РФ Фото надано джерелами

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«Бавовну» в Росії у ніч проти 7 травня спричинили дрони Служби безпеки України. Вони успішно атакували і вразили ключові оборонні заводи РФ — «Базальт» та «Сплав».

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на джерела у спецслужбах.

Що відомо про атаковані заводи ВПК в Росії

Зазначимо, що завод «Базальт» — це головне оборонне підприємство країни-агресорки з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ. Підприємство розташоване у населеному пункті Красноармійськ, що в Московській області. Там місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів, після яких розпочалася пожежа.

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Завод «Сплав» — єдине в РФ підприємство, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. Підприємство розташоване у місті Тула.

Після «прильоту» БпЛА на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення.

Окрім того, рух українських дронів змусив росіян запровадити на території Московської області «план ковер», який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.

«На відміну від росіян, які б’ють по житловим багатоповерхівкам у мирних містах, СБУ працює чітко по військових об’єктах, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей росії триватиме й надалі», — повідомляє джерело в СБУ.

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Нагадаємо, вперше в історії український дрон Magura знищив ворожий винищувач у Чорному морі.

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