Сім’я приховувала від 93-річної киянки, яка пережила репресії і Другу світову, війну з Росією: вона назвала це злочином

Сім’я приховувала від 93-річної киянки, яка пережила репресії і Другу світову, війну з Росією: вона назвала це злочином

Жінка шкодує, що не може через свій вік і стан здоров’я йти боронити Україну

Вона не знала про трагедію у Бучі, не знала про окупацію Маріуполя, не знала і про те, що її рідне місто, Київ, обстрілюють ракетами, а також 93-річна Олена Іллівна не здогадувалася, що в Україні почалась повномасштабна війна, бо рідні від неї приховували усе понад місяць.

Про це йдеться в ТСН.

Киянка Олена Іллівна, кандидатка історичних наук, яка за свої проукраїнські наукові роботи під час СРСР піддавалася гонінням. Вона народилась у 1928 році. І дуже добре пам'ятає і репресії 37 року. «І думаю, де ж їх ховають тих людей, а виявилось, їх не ховають. А десь вивозять, розстрілюють і тоді складають у ямку», - розповідає Олена Лугова.

Пам’ятає і Другу світові війну. «Я пам'ятаю, ми сидимо, а я ж уже була велика дівчинка, мені 13 років було. Ми читаєм книжку і літають, гудуть літаки. Ой, завішуйте війна, двері, бо зараз можуть бомбу кинути і почалась Друга світова війна», - додає жінка.

На її очах в окупованому Києві євреї йшли на розстріл в Бабин яр. «Тихо-тихо, а тоді верещать страшенно. Наші хлопці полізли на дерева, кажуть, їх розстрілюють», - пригадує Олена.

Усі жахи, які довелося пережити у дитинстві вона переповідала рідним, отже невістка боялася, що новину про ще одну війну її свекруха не витримає, бо ж і вік, і хитке здоров'я. Тому вирішила це приховати. «Коли почалася війна, вона була погана. Зараз вона рухається з паличкою, тоді взагалі не рухалася. Ми вирішили, накладати на це ще переживання, це буде надмірно», - запевняє невістка Надія.

Тож у будинку раптово «вийшла з ладу» техніка. «Легко було зробити з приймачем, бо до того вона впустила його. І я сказала, що приймач йде «в ремонт», а за ним пішов «у ремонт» телевізор», - додає Надія.

Родина всім знайомим заборонили бодай словом згадувати про війну. І так упродовж 33 днів. Поки хтось не проговорився у телефонній розмові. «Вона не видала цю подружку під жодними тортурами. Вона сказала нам з доглядальницею, що ми скоїли злочин, що її відлучили від інформації. Що це гріх», - каже жінка.

Після цього по кілька годин на день слухає новини, а після... співає. Це її спосіб боротися з тугою. Про те, що росіяни намагатимуться знищити український народ, каже, завжди здогадувалася. «"Кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москалі злії люди, лихо роблять з нами". Це не сьогодні написано», - цитує Шевченка Олена Лугова.

За себе жінка не переживає. «Мені вже нічого не страшно, я в такому віці, буде війна чи ні, я так чи інакше маю померти. Я вже поза цим страхом», - переконує вона.

А от біль інших людей витримати складно. «Діти вбиті, вони вбивають дітей, вони ціляться в цих дітей, щоб припинити існування української держави», - підсумовує Олена.

За свої 93 роки вона вперше у житті взяла зброю у руки. Це був автомат одного з знайомих, який прийшов у гості. Втримала його і навіть сфотографуватися. Єдине про що шкодує - що не може боронити країну. «З великим бажанням, якби я не була така стара, я і сліпа, і глуха, і ледве рухаюсь, але я хочу, щоб Україна стала незалежною державою», - каже жінка.

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