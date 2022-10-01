Сім’ям мобілізованих земляків Шойгу видають взамін рекрута живого барана

Як першочергову допомогу родини тувинців, мобілізованих до російської армії, уже отримали 91 барана.

В уряді російської республіки Тува, звідки родом міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу, прозвітували про специфічну допомогу сім'ям мобілізованих до російської армії. Їм видають вугілля, дрова та живих баранів.

Про це повідомили у пресрелізі на офіційному порталі уряду республіки Тува.

У повідомленні зазначається, що така допомога надається за вказівкою очільника російського регіону Владислава Ховалига.

У межах першочергової допомоги сім'ям мобілізованих вже було передано 91 барана. За словами міністра сільського господарства республіки Тува Сергія Ондара, розподіл поголів'я худоби завершиться цього тижня.

Окрім баранів, сім'ям мобілізованих планують видавати борошно та картоплю — їх уже завезли до мерії столичного міста Кизила. Також у ряді районів Туви місцева влада прийняла рішення про видачу допомоги у вигляді твердого палива, зокрема, вугілля та дров.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що у четвер, 29 вересня, мешканки регіону вийшли на мітинг проти мобілізації. Відразу після цього було оголошено про її завершення у Туві.

Нагадаємо, після масових протестів проти оголошеної в РФ “часткової” мобілізації радниця муфтія Дагестану та його дружина Айна Гамзатова опублікувала звернення до російського президента Володимира Путіна з проханням "відстрочити" мобілізацію в цій автономній республіці.

Читайте також: