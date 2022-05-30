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Сім’ям окупантів заборонили покидати РФ: погрожують відправити до депресивних регіонів - розвідка

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Сім’ям окупантів заборонили покидати РФ: погрожують відправити до депресивних регіонів - розвідка

Фото: Associated Press

Командування вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців.

В Росії родинам військовослужбовців заборонили покидати територію країни. У разі відмови – погрожують переселенням до деприсивних регіонів Далекого Сходу. 

Про це повідомляє Головне укправління розвідки Міноборони України.

Так, за даними розвідки, в західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони Далекого Сходу РФ.

"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Воєнна розвідка України також оприлюднила список воєнних злочинців – військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу (в/ч 12633 аеродром "Пушкін", м. Санкт-Петербург), які чинили злочини проти мирного населення України.

Нагадаємо, українські військові ліквідували ще 200 окупантів, Генштаб оновив дані про втрати ворога.

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