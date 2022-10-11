Сімейка окупанта в трусах онлайн: бурят не може відключити крадену камеру відеоспостереження

Російський окупант з Бурятії у Лимані Донецької області вкрав камеру відеоспостереження та встановив її всередині свого будинку. Тепер власник камери в режимі онлайн може спостерігати за життям сімейки загарбника.

Про це у соціальних мережах повідомив український блогер Ян Гордієнко.

Блогер розповів, що з будинку його друзів у Лимані окупант з Бурятії вкрав камеру вуличного спостереження. Вочевидь житель Росії не знав, як користуватись камерою та встановив її у кімнаті свого будинку, як "сувенір". Власник камери відеоспостереження помітив, що камера знову стала активною та увімкнув її.

Тоді він побачив, що його майно тепер у Бурятії. Вояка "другої армії світу" та його сімейка вочевидь не знають, як працює цей девайс, а тому встановили камеру у кімнаті свого будинку. Тепер власник камери спостерігає за своїм реаліті-шоу.

Російські окупанти і мародерство

Російські окупанти під час повномасштабної війни Росії проти України масово крадуть майно українців. На початку війни стала відомою історія ліквідованого окупанта Дениса Цибенка, який вкрав в українців золото, проте не встиг довести награбоване своїй дружині, оскільки його знищили.

У селі Іванівка Чернігівської області російський окупант вкрав у дівчини мобільний телефон. Після повернення до Росії він забув вийти з ICloud, завдяки чому про нього дізналась Мережа.

В одній із розмов, яку перехопила СБУ російські окупант зізнається, що вояки "другої армії світу" крадуть в українців навіть магніти з холодильників, оскільки ніколи раніше не бачили такої "розкоші".

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