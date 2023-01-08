Сімейне свято не вдома: українці у Польщі розповіли, як відзначили цьогорічне Різдво

Українські біженці у Польщі мріють про перемогу, мир і спокій, та згадують, яким веселим і радісним завжди було Різдво, до нападу Путіна на їхню Батьківщину.

Українці, які були змушені через агресію РФ виїхати до Польщі, розповіли, як святкували цьогорічне Різдво у сусідній країні, котра прихистила їх від від куль ворога. Біженці кажуть, що, попри те, що вони у відносній фізичній безпеці, особливо святкового настрою в повітрі не відчувається.

Про це пише RMF24.

Українські біженці зізналися, що деякі з них святкують за Юліанським календарем, 7 січня. Деякі ж відзначали Різдво 25 грудня, коли святкують і католики, і православні, церкви яких перейшли на Григоріанський календар, яким нині всі ми користуємося в побуті.

"Хтось все одно святкує. Особливо святкового в повітрі не відчувається, але в останній момент почала готувати традиційні страви: суп, горох з вермішеллю, пончики, риба, оселедці, голубці, без м'яса, картопля з грибним соусом, з сушеними грибами, вареники з крупами, все вегетаріанське, було б ідеально, якби на столі напередодні Різдва було дванадцять страв", — розповідає пані Наталя, яка приїхала до Польщі із сином.

Жінка каже, що її батьки в Україні і вона дуже хотіла на Різдво поїхати до родини, однак побоялася, і тепер щиро сподівається, що наступного року Різдво буде без війни вдома.

"Вони не відчувають Різдва та його атмосферу, але мама щось готує, обов'язково якісь страви. Втім, нічого цікавого і нічого хорошого там немає: електрику відключили, батьки кажуть, що виють сирени. Я хотіла, щоб вони приїхали до Польщі, але вони люди похилого віку, їх не вмовити. Вони сидять і чекають. Для них і для мене це Різдво в розлуці, нервове. Треба зробити все, щоб воно було трохи іншим та святковим", – наголошує Наталя.

Українські біженці зізнаються, що на різдвяному столі у них під скатертиною не лише сіно.

"Також кладемо гроші і мак, бо він обіцяє багатство, і часник, який має забезпечити здоров'я. Звичайно, ми теж ставимо ялинку, вбираємо її і бажаємо одне одному... Цього року головне побажання одне: мрія кожного українця – кінець війни та мир", – додає Наталя.

"Перший день Різдва за українською традицією проходить із ранньою ранковою месою, зустрічами з рідними та близькими, вечірнім колядуванням та відвідуванням сусідів. У минулі роки це був веселий день, сповнений співів, зустрічей, безтурботного, довгоочікуваного дня свободи. Ми хочемо, щоби він повернувся, ми про це мріємо", - додають громадяни України.

Нагадаємо, у Польщі проаналізували ціни на новорічний стіл в Україні та їхній країні. Виявилося, що у Польщі святковий стіл до Нового 2023 року вартував українським біженцям у 2 422 гривні, в Україні вартість застілля - 2 476 грн.

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