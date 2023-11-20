Симоньян пропонує влаштувати ядерний вибух над Сибіром: її заяви перевірили правоохоронці та дійшли цікавого висновку

Виявляється, немає підстав називати її діяльність екстремістською.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян пропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Її заяву розглянули правоохоронні органи РФ, проте жодного порушення законодавства не виявили.

Про це йдеться у відповіді МВС на запит депутата Мосміськдуми Євгена Ступіна.

"Під час проведеної перевірки підстав для реагування відповідно до Федерального закону "Про протидію екстремістській діяльності" не виявлено", - йдеться у документі.

Водночас депутат порівняв заяви Симоньян та “антивоєнні цінники в магазині”, які розклеювала художниця Олександра Скочиленко - за це її засудили до семи років колонії.

Нагадаємо, що Симоньян припустила, за якої умови Путін піде на припинення вогню.

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