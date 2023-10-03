Симоньян запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром на зло Заходу

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян запропонувала "здійснити ядерний вибух десь над Сибіром" у відповідь на посилення ЗСУ західними партнерами.

Про це вона заявила на відео, опублікованому у соцмережах.

"Якщо зробити в сотнях кілометрів, на нашій же території, десь над Сибіром, термоядерний вибух, наприклад. Ядерний вибух. То нічого не буде на землі. Нічого такого страшного – ні ядерної зими, якої всі бояться, ні жахливої радіації, яка уб'є всіх довкола, а кого не уб'є, ті помруть протягом 10 років від онкології. Цього нічого не буде", – запевнила Симоньян.

За словами пропагандистки, такий ядерний удар виведе з ладу "всю цифру" — радіоелектроніку та всі супутники.

"Ми повернемося з вами у 1993 рік. Дротові телефони. І я вам скажу, чудово ж жили. Я навіть зрадію. Як мінімум, мені не доведеться пояснювати своїм дітям, чому у всіх є гаджети, а у них немає. Це найгуманніша опція. Я не бачу жодного результату, крім приблизно такого", — запевняє Симоньян.

Реакція Кремля на слова Симоньян

Така ідея пропагандистки не сподобалася навіть її босам у Кремлі. Спікер диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що подібні роздуми неможливі. Він закликав не забувати, що Симоньян не працює в офіційних органах влади.

Наскільки реалістичні пропозиції Сімоньян

Журналіст із Ізраїлю Сергій Ауслендер, коментуючи заяви пропагандистки, зазначив, що градус божевілля в РФ поступово збільшується.

Він пояснив, чому пропозиція Симоньян немає сенсу навіть самої Росії.

За словами експерта, навіть за висотного ядерного вибуху електромагнітний імпульс руйнівної сили поширюється не по всій планеті, а на кілька сотень кілометрів.

"Якщо не висадити в повітря якийсь гігатонний заряд, так, щоб на місці того Сибіру утворилося море.

Тому, якщо бомбу навіть у 20 МГТ шарахнути над умовно центром Сибіру, то електроніка вирубається в радіусі, скажімо, 500 км максимум, що залишається знову ж таки на території Сибіру. Навряд чи там є поблизу населені пункти. А якщо довбати, скажімо, над Новосибірськом, то вирубається Новосибірськ і околиці (це крім інших наслідків). Можливо злегка зачепить Північний Казахстан, який поки що ніби не в НАТО і взагалі не при справах", – пояснив Ауслендер.

Він додав, що навіть у разі такого вибуху українські безпілотники летітимуть колишнім курсом. На Москву, Джанкой чи той самий Адлер, де живе сім'я Симоньян.

Нагадаємо, що пропагандистка Симоньян неодноразово загрожувала світові ядерною війною.

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