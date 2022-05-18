"Символ відродження супердержави": у Держдумі РФ пропонують новий прапор

В країні-агресорці Росії з'явилася ідея щодо заміни триколора радянським символом.

"Депутат" російської Держдуми від анексованого РФ Криму Михайло Шеремет запропонував визнати Прапор Перемоги новим державним прапором.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Михайло Шеремет заявив, що пишається радянським прапором, який "фактично заборонив Захід". Не забув він згадати і кремлівські тведження про "відродження супердержави". Мовляв, тому прапор СРСР нині теж актуальний як "символ” такого відродження.

"Вони бояться цього символу, оскільки червоний прапор Перемоги нагадує їм про велич нашого народу та нашу Велику Перемогу. Я думаю, що настав час визнати прапор Перемоги нашим державним прапором", - цитує “депутата” пропутінське видання.

Шеремет згадав і наративи диктатора-Путіна про те, що колись "діди воювали" під цим прапором у Другій світовій війні, а зараз РФ "протистоїть неонацистам, які відродилися в Україні".

Нагадаємо, російські військові на своїй техніці малюють символ "Z". Пропаганда країни-агресорки почала активно націоналізовувати латинську літеру "Z", яка стала символом війни Росії проти України.

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