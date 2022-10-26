Символічні атрибути: священник хрестив окупантів за допомогою мішків для тіл загиблих (фото)

Російський священник провів обряд хрещення окупантів і назвав це "символізмом".

Священник православної церки РФ з Уфи Віктор Іванов прибув на тимчасово окуповану територію Запорізької області, щоб провести обряд хрещення двох російських солдат.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Однак, родзинкою дійства стало те, що під час обряду він використовував мішки для тіл загиблих військових.

На повалене дерево поставили ящик з-під боєприпасів, а зсередини розстелили мішок для "вантажу 200", в який поставили Казанську ікону Божої Матері.

Священник навіть розповів про символізм у процесі обряду.

"У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестилися в "похоронних​​ пакетах; народжується нова людина – воїн Христовий, а вони руки опускали в коробку з-під боєприпасів. Благодать Божа для християн – як боєприпаси для солдатів. І чим більше, тим краще", – зазначив Іванов.

Фото: соцмережі

Підтримка РПЦ війни проти України

Російська православна церква повністю підтримує війну проти України російського диктатора Володимира Путін.

Російський патріарх Кирил часто проводить молебні за армію РФ, він також закликав громадян, які підтримують Путіна, молитися за нього.

В окупованому Маріуполі представники РПЦ ходили в рясах вулицями знищеного росіянами міста і проводили обряд "вигнання бісів".

На Закарпатті священник московського патріархату не дозволив відспівати загиблого героя у церкві.

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