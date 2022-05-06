"Символічні дати для РФ, як червоне для бика": в МВС розповіли про можливі диверсії Росії 8-9 травня в Україні

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що Російська Федерація, ймовірно, готує диверсії 8-9 травня.
Зокрема, міністерство отримує повідомлення про можливі обстріли росіянами мирних територій України. МВС закликає українців у ці дні особливо уважно стежити за сигналами повітряної тривоги і не нехтувати ними.
Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону у п'ятницю, 6 травня.
"Для забезпечення публічної безпеки будуть залучені понад 5 тисяч правоохоронців по всій країні. Ми отримуємо інформацію про цілком імовірні обстріли мирних територій, а тому прошу жителів України не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Символічні дати для рф, як червоне для бика, доки весь цивілізований світ згадує жертв війни, росія готується до танців на кістках у Маріуполі. 9 травня для Росії не день перемоги, а день великої ганьби", — зазначив Євгеній Єнін.
Раніше в РНБО закликали українців бути особливо уважними до сповіщень тривоги від 7 до 9 травня включно, оскільки існує підвищений ризик обстрілів України російськими окупантами.
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