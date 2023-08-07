Син екснардепа, який пропонує не випускати чоловіків з України, живе за кордоном

Після скандальної заяви колишнього радника голови МВС та виконавчого директора "Українського інституту майбутнього" Вадима Денисенка, який запропонував після війни заборонити чоловікам виїзд на 3 роки з країни, з'ясувалося, що його син живе за кордоном.

Про це пише "Апостроф".

За даними видання, син екснардепа багато подорожує. Утім, як давно хлопець знаходиться за кордоном - невідомо.

"Син Денисенка не активний в соцмережах, проте вів канал на YouTube, де й розміщав відео з подорожей. Найбільше відео - з подорожей Європою", - йдеться у повідомленні.

Син колишнього радника голови МВС та екснардепа Вадима Денисенка перебуває за кордоном

Син колишнього радника голови МВС та екснардепа Вадима Денисенка перебуває за кордоном

Син колишнього радника голови МВС та екснардепа Вадима Денисенка перебуває за кордоном

Син колишнього радника голови МВС та екснардепа Вадима Денисенка перебуває за кордоном

Нагадаємо, напередодні керівник Інституту майбутнього та екс-радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїздити з України принаймні на три роки після завершення війни, аби поліпшити демографічну ситуацію.

Після цього у Мережі почалися бурхливі обговорення серед користувачів. Частина людей у коментарях зазначила, що подібні заборони нагадують їм "повернення до "совка" та якесь рабство. Українці вважають, що замість запровадження незрозумілих заборон необхідно подумати, як мотивувати людей залишитися в країні.

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