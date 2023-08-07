Син екснардепа, який пропонує не випускати чоловіків з України, живе за кордоном

Син екснардепа подорожує світом.
Після скандальної заяви колишнього радника голови МВС та виконавчого директора "Українського інституту майбутнього" Вадима Денисенка, який запропонував після війни заборонити чоловікам виїзд на 3 роки з країни, з'ясувалося, що його син живе за кордоном.
Про це пише "Апостроф".
За даними видання, син екснардепа багато подорожує. Утім, як давно хлопець знаходиться за кордоном - невідомо.
"Син Денисенка не активний в соцмережах, проте вів канал на YouTube, де й розміщав відео з подорожей. Найбільше відео - з подорожей Європою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні керівник Інституту майбутнього та екс-радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїздити з України принаймні на три роки після завершення війни, аби поліпшити демографічну ситуацію.
Після цього у Мережі почалися бурхливі обговорення серед користувачів. Частина людей у коментарях зазначила, що подібні заборони нагадують їм "повернення до "совка" та якесь рабство. Українці вважають, що замість запровадження незрозумілих заборон необхідно подумати, як мотивувати людей залишитися в країні.
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