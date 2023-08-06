Син депутатки від "Слуги народу" виїхав за кордон і не повернувся

Вже упродовж семи місяців Дмитро Копанчук не з’являється у Рудківській міськраді, де є депутатом від партії "Слуга народу".

22-річний депутат міськради у Рудках на Львівщині Дмитро Копанчук, який є сином народної депутатки від "Слуги народу" Олени Копанчук, виїхав з України під приводом супроводу батька з інвалідністю й не повернувся.

Про це пише NGL.media.

Зазначається, що близько полудня 1 січня Копанчук перетнув у Смільниці українсько-польський кордон разом із 46-річним Володимиром Копанчуком, доцентом кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права.

"7 лютого Володимир Копанчук тим же автомобілем повернувся до України разом з Володимиром Федорчуком, ексдепутатом Хмельницької облради і колишнім бізнес-партнером Олени Копанчук. Федорчук особисто підтвердив NGL.media, що повернувся в Україну разом з Копанчуком-старшим", - йдеться у повідомленні.

Попри це, сам Дмитро так і не повернувся. Зазначимо, що це суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.

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Водночас мати хлопця народна депутатка Олена Копанчук, відмовилась говорити з NGL.media.

"Батько, Володимир Копанчук, сказав журналістам: "А чого я вам маю підказувати, як зв’язатись із моїм сином. Він дорослий хлопець, чого ви до мене телефонуєте?", - вказано у повідомленні.

Вже упродовж семи місяців Дмитро Копанчук не з’являється у Рудківській міськраді, де є депутатом від партії "Слуга народу". Там лише знають, що він за кордоном. Востаннє депутата бачили в стінах міськради 15 грудня минулого року.

Депутатом на Львівщині Дмитро Копанчук став 2020 року за результатами місцевих виборів.

Попри чинну заборону, він тричі побував за кордоном минулого року і щонайменше двічі (24-25 липня і 1-18 серпня ) виїжджав як водій водій-волонтер через систему "Шлях".

Напередодні очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ті члени фракції, які не бажають голосувати за євроінтеграційні закони, повинні скласти мандати.

Додамо, наприкінці липня Верховна Рада позбавила мандата, а суд обрав запобіжний захід для нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова, який виїхав з України під час війни та відпочивав на Мальдівах.

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