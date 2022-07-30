Син Ігоря Пелиха воює на передовій – відео, як 20-річний захисник "насипає" окупантам

Син українського журналіста та телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув у ДТП 2009 року, відважно воює на фронті проти російських окупантів.

Як розповів 20-річний Іван, який під час довоєнного життя займався створенням відео, він захищає Україну у лавах Першої міжнародної роти спеціального призначення. Вже 1,5 місяці разом з побратимами він "насипає" ворогам на Донбасі.

Про це захисник розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Новодружевськ, Лисичанськ, Сіверськ, Григорівка і Сєрєбрянка стали для нас місцями, де ми навчились функціонувати як злагоджений підрозділ в складі якого воюють українці, грузини, білоруси, американці, канадійці, шведи, французи, британці, тайванці і нові-зеландці, спати в підвалі під обстрілом всієї руснявоі арти, яку лише можна уявити, цінувати американські МРЄшки в порівнянні з ЗСУшними, копати 24/7, їздити в кузові пікапа, коли в 30 метрах розривається 120-а міна, корегувати дронами нашу арту в умовах постійної роботи ворожого РЕБу, наводити з 1.5км АГС по айфону, відбивати танкові атаки орків з затяжними стрілецькими боями і нажаль втрачати наших побратимів", – написав він.

Також Іван розмістив потужне відео з передової.

Обережно, ролик містить нецензурну лексику!

Захисник додав, що війна дуже змінює людей зсередини. За його словами, навіть коли на декілька днів повертається до "цивілізації", то розуміє, що він вже не такий, яким їхав.

"Одна справа читати про війну в новинах чи Telegram-каналах, а інша – це побути тут, тоді просто по погляду розумієш, була людина на "0" чи ні. У будь-якому випадку це лише початок, ще багато руснявих танків/бтрів/піхоти і тд чекають свого знищення і ми будем сумлінно допомогати їм слідувати за кораблем", – додав він.

Іван Пелих / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Зауважимо, журналісту Ігорю Пелиху 3 лютого могло б виповнитись 48 років. У 35 років його життя обірвалося внаслідок моторошної аварії в Києві. У нього залишилися дружина та троє дітей – син Іван та доньки Соломія і Устина.

Ігор Пелих / Фото: УНІАН

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Ганзера розповів про сестру, яка вибралася з російського полону. Жінка пережила голод, обстріли та побиття.

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