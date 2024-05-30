Син Ігоря Пелиха, який воює на передовій, отримав нагороду від Міноборони

Син українського журналіста і телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув у ДТП 2009 року, отримав нагороду від Міністерства оборони України.

Про це розповів Іван Пелих у своєму Instagram. Захисник вже навіть встиг похизуватися своєю відзнакою, яку, судячи зі знімка, йому підписав Міністр оборони Рустем Умєров 24 квітня.

"Це все, звісно, гуд, але можна краще нагородний глок, будь ласка", - підписав кадри Іван.

Син Ігоря Пелиха отримав відзнаку / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Зазначимо, Іван Пелих – старший син телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув у ДТП у травні 2009 року. У довоєнному житті хлопець займався створенням відео та вчився на режисера. З початком повномасштабної війни Іван Пелих встав на захист України. Спочатку він служив у ТрО, після чого в лавах Першої міжнародної роти спеціального призначення вирушив на Донбас.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Костянтин Грубич розповів, де перебувають молодший син та доньки Ігоря Пелиха. Також шоумен поділився, чим зараз займається дружина покійного ведучого.

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