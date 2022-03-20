Синдром "Чорнобаївки": окупанти намагалися 9 разів атакувати позиції ЗСУ на східному напрямку, але були розбиті

Під час наступу загинуло до 100 російських військових.
20 березня, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська 9 разів атакували позиції українських захисників, але понесли значні втрати як у техніці, так і живій силі.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Зазначається, що на всіх напрямках росіян було відкинуто. Окупанти понесли значні втрати в живій силі та техніці, а саме:
особового складу - до 100 чоловік
танки – знищено 12 одиниць, 10 пошкоджено
БМП – знищено 17 одиниць
ББМ – знищено 4 одиниці
Артилерійських систем – знищено 7 одиниць
Автомобільної техніки – знищено 21 одиницю, пошкоджено 7 одиниць, відступаючи ворог покинув 5 одиниць.
Читайте також:
- Що таке Байрактар: основні характеристики, де використовується
- Озброєння ЗСУ
- Що таке NLAW: характеристики, як і де використовують
- Що таке Javelin: характеристики, як і де використовують
- Літаки армії ЗСУ