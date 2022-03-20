Синдром "Чорнобаївки": окупанти намагалися 9 разів атакувати позиції ЗСУ на східному напрямку, але були розбиті

Синдром "Чорнобаївки": окупанти намагалися 9 разів атакувати позиції ЗСУ на східному напрямку, але були розбиті

Під час наступу загинуло до 100 російських військових.

20 березня, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська 9 разів атакували позиції українських захисників, але понесли значні втрати як у техніці, так і живій силі.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зазначається, що на всіх напрямках росіян було відкинуто. Окупанти понесли значні втрати в живій силі та техніці, а саме:

особового складу - до 100 чоловік

танки – знищено 12 одиниць, 10 пошкоджено

БМП – знищено 17 одиниць

ББМ – знищено 4 одиниці

Артилерійських систем – знищено 7 одиниць

Автомобільної техніки – знищено 21 одиницю, пошкоджено 7 одиниць, відступаючи ворог покинув 5 одиниць.

Читайте також: