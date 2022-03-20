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Синдром "Чорнобаївки": окупанти намагалися 9 разів атакувати позиції ЗСУ на східному напрямку, але були розбиті

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12к
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Синдром "Чорнобаївки": окупанти намагалися 9 разів атакувати позиції ЗСУ на східному напрямку, але були розбиті

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Під час наступу загинуло до 100 російських військових.

20 березня, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська 9 разів атакували позиції українських захисників, але понесли значні втрати як у техніці, так і живій силі. 

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зазначається, що на всіх напрямках росіян було відкинуто. Окупанти понесли значні втрати в живій силі та техніці, а саме:

особового складу - до 100 чоловік
танки – знищено 12 одиниць, 10 пошкоджено
БМП – знищено 17 одиниць
ББМ – знищено 4 одиниці
Артилерійських систем – знищено 7 одиниць
Автомобільної техніки – знищено 21 одиницю, пошкоджено 7 одиниць, відступаючи ворог покинув 5 одиниць.

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