"Синхронізований процес": Кулеба розповів, коли Україна отримає F-16

Переговори щодо надання Україні винищувачів F-16 тривають.

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в етері "Сніданок з 1+1"

"Пілоти з тренувань повернуться і літаки теж прибудуть – це буде синхронізований процес. На цьому тижні - три дні у президента щодня наради та розмови про пришвидшення цього процесу і скажу дипломатично: я думаю, незабаром будуть хороші новини", - коротко сказав він.

Чому Україні потрібні F-16

Начальник авіації Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів виданню, що винищувачі F-16 оснащені потужним радаром, який дозволяє ідентифікувати більше цілей і краще протидіяти ворожим літакам, ракетам і безпілотникам, ніж нинішній український парк винищувачів, до якого входять МіГ-29 і Су-27 радянських часів.

За словами Голубцова, Україна також зможе розгортати протикорабельні ракети "Гарпун", надані Великою Британією, з літаків F-16 для ураження російського флоту, який запускає ракети з акваторії Чорного моря.

Голубцов зазначив, що високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM), які Сполучені Штати надіслали Україні минулого року, також будуть запускатися з F-16. "Вони вже адаптовані для використання на винищувачах МіГ-29, але через відсутність системи наведення їхня ефективність значно обмежена", - зауважив він.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що США підтримують підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, однак за цей процес відповідають Данія та Нідерланди.

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