Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони накриють грози та шквали

У понеділок, 19 червня, в багатьох регіонах України погіршиться погода. У низці областей будуть грози та сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Грози охоплять західні області України, а також Житомирську, Вінницьку та Одеську області. Крім того, місцями будуть шквали. Синоптики у багатьох регіонах оголосили І рівень небезпечності.

"19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, в окремих районах Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

У понеділок, 19 червня, у низці областей будуть грози. Карта. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики повідомили про пожежну небезпеку в деяких областях України сьогодні, 19 червня. Вона триває вже кілька днів.

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