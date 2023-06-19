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Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони накриють грози та шквали

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Синоптики попереджають про погіршення погоди: які регіони накриють грози та шквали

Зокрема, 19 червня, грози охоплять західні області України. / Фото: Associated Press

Оголошено І рівень небезпеки.

У понеділок, 19 червня, в багатьох регіонах України погіршиться погодаУ низці областей будуть грози та сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Грози охоплять західні області України, а також Житомирську, Вінницьку та Одеську області. Крім того, місцями будуть шквали.  Синоптики у багатьох регіонах оголосили І рівень небезпечності.

"19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, в окремих районах Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні. 

У понеділок, 19 червня, у низці областей будуть грози. Карта. / © Укргідрометцентр
У понеділок, 19 червня, у низці областей будуть грози. Карта. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики повідомили про пожежну небезпеку в деяких областях України сьогодні, 19 червня. Вона триває вже кілька днів. 

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Дата публікації
Перегляди
25к
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