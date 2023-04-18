Сину буде п**да: вагнерівець відмовився від своїх зізнань у розстрілі дітей, а потім заявив про погрози

Спочатку Улдаров звинуватив журналіста, який записав зізнання, у шантажі. У відповідь журналіст опублікував розмову, де вагнерівцець розповідає, що йому наказали спростувати свої слова про злочини в Україні.

Колишній "вагнерівець" Азамат Улдаров спростував свої слова про вбивство російськими окупантами українських дітей. Зокрема, Улдаров розповідав жахливу історію, як вбив 5-річну дитину.

У коментарі "РІА ФАН" він різко відмовився від своїх слів.

"Я був п'яним, ми з друзями сиділи, випивали. Я не знаю яким чином він на мене вийшов, шантажем, що я раніше сидів. Шантажували, так. У них компромат є на мене. І те, що там було сказано, було сказано під диктовку. Мене хочуть використати. Читав, як мені сказали, намалювали на аркуші. Під диктовку. У них є відео моїх катувань, де мене б'ють, ґвалтують. І мене цими кадрами шантажують. Я єдине, що хочу, щоб війна закінчилася. Пригожин – ось такий мужик по-чесному скажу. Він наші життя врятував. І він нас тримає в серйозі", – виправдовується вбивця.

Проте після цього "спростування" Gulagu.net опублікував ще одне відео з Улдаровим, де той пояснює, чому був змушений записати спростування і розповідає про погрози на свою адресу.

"Мені зателефонували з "контори" і сказали, що якщо я спростування не дам, що мене ти обманом змусив це сказати, мені і моєму сину буде п**да. Я вже сьогодні зібрав речі і виїхав зі своєю квартири. Я взяв сумку і просто втік з дому. Я вже почав оглядатися по сторонах. У найближчі терміни мене можуть просто "усунути", – сказав вагнерівець.

Нагадаємо, що два колишні зеки, завербовані ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров і Олексій Савичев розповіли жахливі історії, як на фронті страчували українських дітей. Улдаров розповів, як розстріляв п'ятирічну дитину, а Савичев виконав "наказ" вбити всі українських підлітків 15-17 років.

Раніше громадянин Казахстана розповів, як йому вдалося врятувати із Ворзеля неповнолітню дівчинку, яку ґвалтували російські солдати. Її матір росіяни вбили.

Також полонений російський військовий розповів, як на захопленій території окупант убили 12-річного хлопчика.