Синєгубов назвав основні цілі росіян на Харківщині: подробиці

Росія планує наступ на Харківську область з 2021 року і штурмові дії під Куп'янськом тривають постійно.

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, коментуючи нещодавню статтю британського The Telegraph про “новий повномасштабний наступ на Куп'янськ 15 січня”, заявив, що ворог хоче взяти Куп'янськ-Вузловий для перекидання військ на Донбас.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу LIGA.net.

Синєгубов заявив, що наразі ворог намагається взяти Синьківку, оскільки її захоплення відкриє для нього майбутні перспективи для продовження окупації області та блокування Куп'янська.

“Нижче по карті Куп'янськ-Вузловий, там залізничні маршрути, колії, розв'язки для відправлення російських військ на територію Донецької області. Це основний намір ворога”, — сказав він.

Голова ОВА зазначив, що вище військове керівництво РФ ставило перед собою ціль взяти Куп'янськ-Вузловий ще влітку, потім відтермінувало на осінь, а зараз, нагадав Синєгубов, “чуємо про 15 січня”.

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“Жодних успіхів на Куп'янському напрямку росіяни не мають, хоча атакують дуже сильно. Один такий наступ триває два-три тижні, допоки наші війська не завдадуть їм досить серйозних уражень. Ми очікуємо з дня на день поновлення штурмових дій, що відбулося фактично вчора. Поки що ми не розуміємо, яким буде цей наступ”, — сказав Синєгубов.

За його словами, в активні тижні штурмових дій українські військові відбивали до 15 ворожих атак на Куп'янському напрямку. В одній такій атаці беруть участь близько 10-20 одиниць броньованої техніки та майже 30 особового складу.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують наступати на Куп'янському напрямку, що в Харківській області. Втім, загарбники зазнають значних втрат у техніці та особовому складі. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо.

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