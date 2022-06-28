Синєгубов оцінив, чи є зараз загроза нового наступу армії РФ на Харків

Синєгубов оцінив, чи є зараз загроза нового наступу армії РФ на Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що сили російської армії є недостатніми для прориву оборони лінії Харкова.

За його словами, наразі Збройні Сили України (ЗСУ) тримають позиції на північному та північно-східному напрямках області.

Про це він розповів в ефірі спільного телемарафону у вівторок, 28 червня.

"Наші військові контролюють ситуацію, наземної загрози для Харкова поки що немає. Сили противника є недостатніми для прориву оборони. Захисники перебувають під постійним вогнем, окупанти мали спроби прориву, зокрема на північному напрямку нещодавно така спроба була. Однак противник успіхів не мав", - сказав чиновник.

Нагадаємо, російські військові щодня обстрілюють Харків. Зокрема, 28 червня російські окупанти обстріляли Індустріальний район міста, внаслідок чого спалахнула пожежа на одному з підприємств. Через атаки росіян п'ятеро людей поранені, один з поранених у тяжкому стані.