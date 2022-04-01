Голова Харківської ОВА Синєгубов показав фото зруйнованого кабінету після ракетного удару окупантів

Тоді внаслідок ракетного удару по будівлі загинуло 29 людей.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував фотографію свого кабінету після ракетного удару росіянами по будівлі. Окупанти завдали удару по ХОВА рівно місяць назад, 1 березня, посеред білого дня, коли у приміщенні перебували люди.

Фото свого кабінету Синєгубов розмістив на сторінці у Фейсбук.

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"Вистоїмо і відбудуємо! Фото кабінету голови ОВА після ракетного удару російських окупантів 1 березня 2022 року. Того дня загинули 29 людей. Пам’ятаємо...", - написав голова ХОВА.

Нагадаємо, 1 березня в м. Харків по проспекту Новобаварський, 5 окупанти завдали ракетного удару по будівлі Харківської ОВА. Після цього приміщення загорілося. З-під завалів дістали 29 мертвих людей.

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