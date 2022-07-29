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Синєгубов показав розбомблені окупантами цивільні об'єкти у Харкові та Богодухові (фото)

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© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов

Вранці 29 липня росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та Богодухову.

Ціллю росіян знову стали виключно цивільні об'єкти. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ударів.

Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у Харкові російськими ракетами "С-300" пошкоджено один з корпусів сільськогосподарського університету, який є пам'яткою архітектури, та двоповерховий житловий будинок.

У Богодухові окупанти поцілили у підприємство, що не має жодного стосунку до оборони, а навпаки - до виробництва харчової продукції. Попередньо, поранених немає.

Правоохоронці документують чергові військові злочини РФ проти мирних людей.

Нагадаємо, в ОВА розповіли про потужні обстріли РФ по Харкову та області.

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