Синєгубов показав розбомблені окупантами цивільні об'єкти у Харкові та Богодухові (фото)

Вранці 29 липня росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та Богодухову.
Ціллю росіян знову стали виключно цивільні об'єкти. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ударів.
Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, у Харкові російськими ракетами "С-300" пошкоджено один з корпусів сільськогосподарського університету, який є пам'яткою архітектури, та двоповерховий житловий будинок.
У Богодухові окупанти поцілили у підприємство, що не має жодного стосунку до оборони, а навпаки - до виробництва харчової продукції. Попередньо, поранених немає.
Правоохоронці документують чергові військові злочини РФ проти мирних людей.
Нагадаємо, в ОВА розповіли про потужні обстріли РФ по Харкову та області.
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