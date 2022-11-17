Синєгубов попереджає про можливі ракетні удари по Харківщині: максимально перебувайте в укриттях

На Харківщині повітряну тривогу оголосили о 07:32.

Голова Харківської області Олег Синєгубов попереджає про можливі ракетні удари росіян по регіону.

Про це він повідомив зранку 17 листопада.

"Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області", - написав голова ОВА.

Синєгубов звернувся до жителів Харкова та області. "Максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

До слова, на Харківщині повітряну тривогу оголосили о 07:32.

Нагадаємо, в Україні зранку в четвер, 17 листопада, оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" південні та східні регіони.

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