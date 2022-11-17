Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Синєгубов попереджає про можливі ракетні удари по Харківщині: максимально перебувайте в укриттях

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
509
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Синєгубов попереджає про можливі ракетні удари по Харківщині: максимально перебувайте в укриттях

Фото: Associated Press

На Харківщині повітряну тривогу оголосили о 07:32. 

Голова Харківської області Олег Синєгубов попереджає про можливі ракетні удари росіян по регіону.

Про це він повідомив зранку 17 листопада.

"Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області", - написав голова ОВА.

Синєгубов звернувся до жителів Харкова та області. "Максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

До слова, на Харківщині повітряну тривогу оголосили о 07:32. 

Нагадаємо, в Україні зранку в четвер, 17 листопада, оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" південні та східні регіони.

Читайте також:

Мапа війни за 16 листопада: росіяни намагаються стримати наступ ЗСУ на Півдні, але марно

Мапа війни за 16 листопада: росіяни намагаються стримати наступ ЗСУ на Півдні, але марно

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
509
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація