Синєгубов повідомив про загиблих та показав наслідки ворожого обстрілу Куп'янського району

Ворог з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Куп'янського району, зокрема, Рублене, Амбарне, Бологівку, Дворічну, Синьківку, Іванівку та інші населені пункти.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Під час ворожого обстрілу з САУ 2С7 "Піон" села Подоли Курилівської громади Куп'янського району один зі снарядів влучив в будівлю кафе. На жаль, загинули 28-річна жінка та 70-річний чоловік. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка.

Ворог обстріляв населені пункти Куп'янського району Фото: телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наразі тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,7 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, Збройні сили України посилили вогневі позиції та перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок, щоб унеможливити рух російських окупаційних військ.

Також українські бійці досягли успіхів на двох напрямках та закріплюються на рубежах.

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