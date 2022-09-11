Синєгубов повідомив, скільки населених пунктів звільнили ЗСУ на Харківщині

Українські військові у Харківській області вже звільнили понад 40 населених пунктів.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю виданню "Думка".

"У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп'янського і Балаклійського. Наші підрозділи зайшли до Куп'янська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району. На сьогодні ми можемо говорити приблизно про 40, але насправді їх значно більше, ми просто цю цифру проголошувати не можемо, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних сил, яка наразі триває", — повідомив Синєгубов.

За його даними, окупанти постійно намагаються атакувати і прорвати позиції, які тримають ЗСУ.

"Ворог атакує з усіх видів озброєння. Це і ракетні удари, і реактивні системи залпового вогню, і ствольна артилерія, це авіаудари по наших позиціях", — додав Синєгубов.

Як пояснив голова ОВА, зважаючи на провал на фронті росіяни продовжують тероризувати місцеве населення Харківщини, зокрема завдають ударів по Харкову. Також окупанти гатять по цивільній інфраструктурі населених пунктів Харківської області.

Як повідомлялося, на звільненій території Харківщини виявлено тіла людей зі слідами катувань.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські війська просуваються на півночі Харківської області. Збройним Силам України, до державного кордону з РФ на Харківщині залишилось 50 км.

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