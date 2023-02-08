Синєгубов припускає новий наступ окупантів на Харківську область: названо напрямки

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов припускає новий наступ окупантів на Харківщину.
Російські війська посилюють свою присутність по всій лінії фронту, тому ймовірним залишається новий наступ противника в Харківській області, однак ЗСУ готові до такого сценарію.
Про це керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів 8 лютого в ефірі телемарафону.
"Дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків, на населені пункти Харківської області. Ми до цього готові, наші ЗСУ сильні і готові реагувати на будь-які спроби ворога подібного характеру", - заявив Синєгубов.
Він нагадав, що по Куп'янському напрямку в регіоні проходить лінія фронту, і ворог продовжує постійно атакувати, однак зазнає втрат і відступає на раніше зайняті позиції.
"Це Куп'янський, Дворічанський напрямок, а також і в напрямку Кремінної. Ми це бачимо, на меті ворога не дати ЗСУ просунутися вперед. Там ідуть певні маневри і ми не включаємо спроби контрнаступу з боку ворога. Однак наші бійці повністю до цього підготовлені", - зауважив Синєгубов.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов також вважає, що російські війська можуть здійснити спробу наступу у Харківській чи Запорізькій областях.
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