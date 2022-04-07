Синєгубов про ситуацію у Харкові: "Якщо є можливість перебувати у більш безпечному місці – треба це робити"

Синєгубов про ситуацію у Харкові: "Якщо є можливість перебувати у більш безпечному місці – треба це робити"

Росія обстрілює місто з "Градів", "Смерчів", танків.

Ворог продовжує обстрілювати Харків. Якщо є можливість перебувати у більш безпечному місці – треба це робити.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розказав в інтерв’ю Фактам ICTV.

Також читайте Росія планувала різанину та терор у Бучі: німецька розвідка перехопила розмови вбивць

"Щодо стану по Харкову, ми традиційно, на жаль, якщо підсумувати добу, маємо десь від 20 до 50, подекуди до 80 епізодів обстрілів по самому місту Харкову. Це артилерійські обстріли, це обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч", це танкові обстріли. Страждають непрогнозовано райони, центр міста. Слобідський район дійсно постраждав. Олексіївка, Салтівка, П’ятихатки – обстріли абсолютно хаотичні, і казати, що повністю безпечно, звичайно, не слід", - каже Синєгубов.

Водночас, за його словами, людей на вулицях з’явилася дуже велика кількість, містяни повертаються.

"Ми аналізуємо ситуацію, повертаються на власному транспорті, на залізничному транспорті. І ми закликаємо до того, щоб люди, які перебувають тут – підприємці, малий бізнес, середній бізнес, щоб вони починали працювати і хоч якось запускати економіку регіону. Це й для міста Харкова, і для всієї країни, як зазначав наш президент, щоб у нас були кошти стримувати ворога, зокрема через Збройні сили України. Щодо порад. Якщо є можливість перебувати у більш безпечному місці – треба це робити. Якщо ж такої можливості немає – люди, звісно, повертаються, і ми робимо все, щоб створити для містян умови", - зазначив він.

Нагадаємо, російські війська завдали близько 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів по Харкову за ніч проти 7 квітня. Внаслідок артилерійського обстрілу у Балаклії загинули троє осіб, багато будинків зруйновані.

Читайте також:

Невідомо, скільки триватиме війна, але Україна абсолютно може перемогти – Пентагон

Російські окупанти продовжують блокувати та обстрілювати Харків - Генштаб

У Харківській області бандити розстріляли людей в авто, а потім спалили їх