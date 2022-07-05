Синєгубов розповів, чи можливий наступ російських військ на Харків

Наразі немає небезпеки наступу армії держави-терористки Росії на Харків.

Втім, за словами голови Харківської ОВА Олега Синегубова, влада щодня від 24 лютого готується до цього. Адже, місто і область важливі для Російської Федерації.

Про це очільник області сказав під час телемарафону.

"Харків та область для ворога принципові. Важливі стратегічно і відповідно політично, оскільки від 24 числа (лютого - Ред.) ми чинимо опір ворогові, тримаємо наші кордони на лінії зіткнення замкнутими", - зауважив він.

За словами Синегубова, окупанти можуть атакувати з півночі, а також із північно-східного напрямку. "Ми це прогнозуємо. Щодня працюємо над посиленням нашої обороноздатності", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, розпочалася 132 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Зокрема, окупанти намагаються йти у наступ на Слов'янськ та у напрямку Бахмута. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 5 липня.

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