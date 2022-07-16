Синєгубов розповів, як ЗСУ посилюють оборону на Харківщині

Під час боїв за Харківщину ЗСУ використовують дедалі більше видів озброєння, в тому числі і "трофейне".

Харківщина щодня нарощує оборонні потужності: в області проводяться фортифікаційні роботи, бійці проходять тренування, оновлюється озброєння.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Від 24 лютого ми щодня нарощуємо оборонні потужності Харківщини. І не збираємося зупинятися, аж поки остаточно не виженемо ворога з нашої землі. Мова йде не лише про фортифікаційні споруди, а й про підсилення особового складу захисників. Наші бійці постійно проходять додаткові тактичні навчання не лише в Україні, а й на провідних закордонних тренувальних базах. Під час боїв за Харківщину використовуємо все більше видів озброєння, в тому числі і "трофейне", - зазначив він.

Під час наради за участю військового командування, голів районів та територіальних громад, керівництва правоохоронних органів були скоординовані подальші кроки зі зміцнення оборони області, резюмував Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти виходять із оперативної паузи на Донбасі. Російські війська продовжують систематичні обстріли цивільної інфраструктури, об’єктів житлової інфраструктури, рекреаційних та навчальних закладів.

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