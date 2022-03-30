Сирени лунають в усіх регіонах, у Києві чути потужні вибухи

Сирени лунають в усіх регіонах, у Києві чути потужні вибухи

Людям радять ховатися в укриттях.

Уночі проти 30 березня російські окупанти масовано обстрілюють територію України ракетами, зокрема і з території Білорусі.

В ці хвилини чути потужні вибухи в Києві та навколо нього. Очевидці повідомили про вибух і в Хмельницькій області. Подробиць поки немає.

У більшості регіонів нині оголошена повітряна небезпека, сирени лунають у багатьох містах України. Потрібно ховатися в укриття. Водночас окремі регіони вже почали скасовувати повітряну небезпеку.

Володимир Зеленський прокоментував результати перемовин з окупантами

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