Сирени лунають в усіх регіонах, у Києві чути потужні вибухи

Людям радять ховатися в укриттях.
Уночі проти 30 березня російські окупанти масовано обстрілюють територію України ракетами, зокрема і з території Білорусі.
В ці хвилини чути потужні вибухи в Києві та навколо нього. Очевидці повідомили про вибух і в Хмельницькій області. Подробиць поки немає.
У більшості регіонів нині оголошена повітряна небезпека, сирени лунають у багатьох містах України. Потрібно ховатися в укриття. Водночас окремі регіони вже почали скасовувати повітряну небезпеку.
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