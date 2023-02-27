"Сирійський сценарій": Ігнат розповів, чи може Росія здійснювати авіанальоти на Україну

Росія не зможе повторити в Україні "сирійський сценарій". Країна-агресорка не могла здійснювати такі авіанальоти рік тому і на сьогодні у неї теж немає такої можливості.

Таку думку висловив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у матеріалі "РБК-Україна".

Росія продовжує накопичувати літаки та гелікоптери поблизу кордону з Україною. Агресор також може готувати повітряну кампанію задля підтримки наземного наступу.

Окупанти уже намагалася застосувати "сирійську тактику" у лютому та березні минулого року, намагаючись таким чином знищити нашу ППО. Тоді ворожі літаки залітали у повітряний простір України та завдавали бомбових ударів по північних регіонах. Утім, на заваді втілення плану стали величезні втрати російської авіації.

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"З того часу супротивник випускає по Україні ракети літаками стратегічної авіації за сотні кілометрів від наших кордонів або з акваторії Азовського моря, яка також не потрапляє в радіус дії наших ЗРК", - розповів Ігнат.

Здійснювати такі авіанальоти, як у Сирії, агресор не зумів рік тому і тим більше не зможе зараз, каже речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За цей час українська ППО посилилася і кількісно, і якісно. Якщо росіяни знову надумають залітати вглиб нашої країни, то їхні літаки для наших комплексів будуть навіть доступнішою метою, ніж крилаті ракети або "шахеди".

"Вони можуть почати більш активно застосовувати фронтову авіацію, але там також чимало людей із ПЗРК, збільшення кількості літальних апаратів призведе до збільшення втрат. Вони можуть наростити інтенсивність на лінії фронту - якщо активно йтиме піхота, то буде потрібна велика авіаційна підтримка. А вглиб України вони навряд чи залітатимуть - російська авіація буде просто знищена", - сказав спікер Повітряних сиЛ.

Зазначимо, що Збройні сили України уже навесні зможуть перейти у контрнаступ. Конкретний час залежить, зокрема, від постачання західної зброї.

Водночас Генштаб повідомив про виявлення на Харківщині двох російських ДРГ. На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), таким чином, ймовірно, російські війська намагаються посилити темпи наступальних дій саме на ділянці Куп‘янськ-Лиман.

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