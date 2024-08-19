Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: які успіхи в ЗСУ і де наступає ворог

Президент України Володимир Зеленський під час Ставки у понеділок, 19 серпня, заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на Покровському напрямку, біля Торецька та Курській області РФ.

Про це йдеться на сторінці президента в Telegram.

Сирський, зокрема, доповів, що фронтова ситуація і наші заходи контролю над нею.

"Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта", - написав Зеленський.

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Крім того, триває робота над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті.

Тоді як в Курській області ЗСУ досягаютьпоставлених цілей.

"На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Зеленський додав, що обговорили також деякі аспекти ракетної програми.

"Дякую всім, хто працює для України саме в цьому – у розробці та виробництві ракет", - написав Зеленський.

Раніше стало відомо, що до Курської операції приєднався ще один відомий український підрозділ. На одному з відео засвітився 501-й батальйон морської піхоти України.

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