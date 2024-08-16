Сирський доповів Зеленському про ситуацію на найгарячіших напрямках і просування ЗСУ на Курщині: що відомо

У Курській області ЗСУ просунулися на 1-3 км, в районі Малої Локні може бути багато полонених росіян, зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту щодо ситуації на всіх основних напрямках, насамперед Покровському і Торецькому, а також про операцію в Курській області.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Доповідь Головкома Сирського. Фронт – передусім. Покровський і Торецький напрямки. Операція в Курській області – зміцнюємо наші позиції та поповнюємо обмінний фонд для України. Вдячний кожному нашому воїну!" – зазначив Зеленський.

Сирський розповів, що на Курщині ЗСУ просунулися на 1-3 км, в районі Малої Локні може бути багато полонених росіян.

"Війська продовжують ведення боїв. Мають просування на деяких напрямках від 1 до 3 кілометрів в бік противника. Вздовж всієї лінії фронту тривають бої. В цілому ситуація контрольована", – розповів Сирський.

У відповідь на запитання Зеленського щодо обмінного фонду, Сирський сказав, що "зараз тривають бої в районі Малої Локні".

"Я сподіваюся там буде взято багато полонених", – уточнив він.

Також головком розповів, що генерал-майор Москальов уже розпочав виконання обов’язків керівника комендатури у Курській області.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував операцію ЗСУ в Курській області.

Про Курщину наживо від Нагорної! Просування ЗСУ та полонені росіяни

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