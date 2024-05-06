Сирський дві доби провів на передовій через складну ситуацію: де прагне прорватися ворог

Головком повідомив, що завдання ЗСУ в цих умовах – утримати займані рубежі, завдати максимальних втрат ворогу, зірвати його плани і виграти час для формування та підготовки українських резервів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дві доби працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках. Там ворог намагається прорвати оборону і вийти до Курахового та Покровська.

Про це сам генерал-полковник повідомив у Мережі 6 травня.

Сирський зазначив, що "у звʼязку зі складною ситуацією на Сході", він протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару ворога.

Саме там зосереджені основні ударні сили російських військ, які намагаються прорвати українську оборону, розвинути успіх і вийти до Курахового та Покровська.

"Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах – утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів", – описав головнокомандувач ЗСУ.

Сирський провів роботу з командирами підрозділів. Він наголосив, що присутність командира відіграє вирішальну роль у підтриманні високого рівня морально-психологічного стану серед підлеглих, їхньої стійкості, впевненості у тому, що вони не кинуті напризволяще.

Під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими генерал-полковник ухвалив усі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА.

"Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат", – зазначив головком.

Він також напередодні Дня піхоти вручив відзнаки і нагороди кращим воїнам, які відзначилися в боях з окупантами.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті / Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті / Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті / Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті / Фото: Олександр Сирський

Нагадаємо, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що росіяни розширюють плацдарм у районі Очеретиного Донецької області. Далі ворог намагатиметься наступати на Новопокровське.

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