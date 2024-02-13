Сирський і Залужний – це два воєначальники топрівня: офіцер ЗСУ порівняв головнокомандувачів та їхні команди

Березовець розповів, що вони найкращим чином підготовлені роками своєї попередньої служби до того, аби посідати саме цю найвищу посаду.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський, який майже 5 років очолював найбільший рід військ в складі ЗСУ – Сухопутні війська. Він очолював їх з 2019 року. Ба більше, він має великий досвід, оскільки свого часу він був начальником штабу АТО, а також керував операцією АТО в Донецькій і Луганській областях, тобто перебував на найгарячіших позиціях.

Про це у інтерв'ю "24 Каналу" розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

Також офіцер торкнувся питання радянської освіти Сирського в Москві (Сирський навчався у Московському військовому командному училищі – ред.). За його словами, це є перевагою у розумінні логіки противника.

"Ми можемо згадати, що в біографії багатьох наших Героїв України, зокрема Сергія Наєва, Михайла Забродського, Віктора Муженка, в освіті стоять ленінградські або московські військові навчальні заклади. Ми бачимо, що це тільки позначилося на професійності та підготовленості нашого військового командування, яке краще розуміє логіку дій противника. Вони вчили ті самі книжки, сиділи за одними партами з майбутніми російськими генералами й прекрасно розуміють логіку їхніх дій. У цьому є наша безперечна перевага", – сказав офіцер.

Якщо порівнювати українських головнокомандувачів, то, як вважає офіцер, Сирський і Залужний – це два воєначальники топрівня, які не мають сьогодні альтернативи в Україні, які найкращим чином підготовлені роками своєї попередньої служби до того, аби посідати саме цю найвищу посаду.

Команда Сирського

Новий головнокомандувач, за словами Березовця, привів із собою команду воєнних професіоналів.

"Усі вони відрізняються насамперед тим, що це бойові полковники та бойові генерали, тобто це фронтовики. Це не ті люди, які сиділи в штабах, вони мають безпосередній досвід участі в бойових діях, як генерал Драпатий (Михайло Драпатий – заступник очільника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича – ред.), з яким я маю честь особисто бути знайомий. Ми з ним разом перебували на Херсонському напрямку. Це той самий Драпатий, який ще у званні майора штурмував позиції проросійських сепаратистів – це знамените відео, де летить українська БМП, яка розбиває барикаду, що звели сепаратисти. У цій самій БМП перебував тоді майор Драпатий", – розповів офіцер.

Те саме, додав він, можна сказати про більшість інших українських командувачів, які прийшли зараз до керівництва Генштабу, які зараз очолили різні, зокрема новостворені роди військ. Наприклад новий рід військ – безпілотних систем, який теж очолив ще один український фронтовик.

"Треба зрозуміти, що ті воєначальники на місце, яких прийшли їхні колеги, зараз виведені в розпорядження або Головнокомандувача ЗСУ, або в розпорядження Міністерства оборони. Тобто вони нікуди не зникли. Це означає, що вони залишатимуться певний час у резерві і їхні знання у будь-якому випадку будуть використані", – додав Березовець.

Він нагадав, що помінялися керівники, водночас нижча середня ланка Генштабу, штабів управління Осув, Оув залишається на своїх місцях.

"Тобто спадковість у цьому випадку була повністю дотримана. Треба зрозуміти, що нове військове командування, зокрема новий Головнокомандувач генерал Сирський, сповідують тотожні принципи з тими, які сповідувало попереднє керівництво Генерального штабу", – додав Березовець.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і призначив на його місце Олександра Сирського.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про відставку Залужного: Зеленський вперше розставив крапки над “і”.

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