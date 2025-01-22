Яку премію може отримати Сирський: Безугла вразила сумами

Нардепка оприлюднила документ, в якому зазначено, якої межі можуть сягати премії для воєначальників.

Міністр оборони України Рустем Умеров може виписати премію Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському у розмірі до 20 мільйонів гривень.

Про це йдеться у документі, який оприлюднила народна депутатка Мар’яна Безугла.

У цьому документі детально зазначено, якої межі можуть сягати премії для воєначальників. На другому місці за розміром премій перебуває Командувач Сухопутних військ, якому можуть призначити до 12,6 мільйона гривень.

Більшість інших командирів мають ліміт премій у межах 1-3 мільйонів гривень. Найменші виплати передбачені для начальника Головного командного центру та Командувача Силами безпілотних систем — до одного мільйона гривень.

Більшість інших командирів мають ліміт премій у межах 1-3 мільйонів гривень. / Фото: Мар'яна Безугла

"Офіційний документ. І звісно, Умєров всі ці "традиції" підтримує, підписує і не міняє нічого", – прокоментувала Безугла.

Рішення про призначення премій ухвалює міністр оборони.

Нагадаємо, раніше Мар’яна Безугла прокоментувала заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про створення нових бригад, назвавши його "брехуном".