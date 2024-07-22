Сирський на фронті назвав найгарячіші точки: де точаться жорсткі бої

Фактично на всьому фронті в Україні відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності. Так, війська РФ продовжують рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогресу, Залізного, Північного, Часового Яру.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 22 липня.

Сирський заявив, що працює на найгарячіших ділянках східного фронту. Російські війська не зважають на доволі високий рівень втрат, і продовжують рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають у Красногоровці, у районах Прогресу, Залізного, Північного, Часового Яру. Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують українські позиції в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро.

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"Фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності", – зазначив головком ЗСУ.

Він також пояснив, що можна зробити, аби зупинити наступ ворога, який має чисельну перевагу:

"Відповідь одна: ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу. А також опанування нових способів знищення розвідувальних БПЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та fpv-дронів".

Сирський зазначив, що це потребує якісної підготовки всіх категорій військовослужбовців до виконання бойових завдань. Важливе значення має підготовка штабів усіх рівнів задля максимального використання бойових можливостей військ та мінімізації втрат. Тому, як повідомив головком, цього разу він перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях.

"Відмічаю максимальне наближення занять до реальної бойової обстановки, використання дронів зі скидами та fpv-дронів для імітації дій противника, що дозволяє навчати наших воїнів практично знищувати цей вкрай небезпечний вид зброї.

Варто використовувати нашу перевагу у застосуванні бойових дронів та fpv-дронів у знищенні БПЛА противника", – йдеться в заяві Сирського.

Він також повідомив, що зустрівся з кожним командиром бригади, які тримають оборону на напрямках головних дій ворога.

"Обговорили питання щодо підвищення ефективності наших дій, поповнення втрат, забезпечення боєприпасами, вирішення інших проблемних питань", – повідомив головком.

До слова, за даними аналітиків проєкту DeepState на 22 липня, російські війська просунулись у Нью-Йорку, Залізному, біля Пантелеймонівки та Калинівки.

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