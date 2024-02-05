Сирський нагородив бійців ЗСУ та назвав, як вдалося зірвати плани РФ щодо захоплення нових територій

Генерал-полковник відзначив мужність та звитягу українських воїнів, які зараз тримають оборону на фронті.

Командувач ОСУВ "Хортиця", генерал-полковник Олександр Сирський 5 лютого прибув на фронт, де нагородив бійців ЗСУ та розповів про їхні успіхи.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

У заяві вказано, що Сирський вкотре прибув на фронт, аби поспілкуватися з українськими воїнами та подякувати їм за титанічні зусилля, докладені задля оборони держави.

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Наголошується, що захисники східного фронту завдають ворогу непоправних втрат та надійно тримають оборонні рубежі.

Сирський нагородив українських захисників державними та відомчими відзнаками на лінії зіткнення за їхню мужність, жертовність та героїзм в імʼя Батьківщини.

"Командувач наголосив, що завдяки мужності та звитязі наших воїнів, котрі зараз тримають оборону на фронті, ми змогли зірвати плани ворога по захопленню нових територій та населених пунктів, не допустити його просування та створити умови для подальших дій по звільненню нашої землі від окупантів", – повідомили в Сухопутних військах.

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський на фронті / Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський на фронті / Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський на фронті / Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський на фронті / Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

До слова, як повідомив президент Володимир Зеленський, під окупацією все ще перебувають близько 26% території України.

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